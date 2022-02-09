Üye Girişi
Kırşehir'de AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Kırşehir'de AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

09.02.2022 16:04
Kırşehir'de AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının iki günlük temel ilk yardım eğitimine çok sayıda AFAD gönüllüsünün katıldığı belirtildi.

Eğitimin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde, ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırması ve sokmasında ilk yardım konusunda önce teorik bilgi verildi, ardından pratikleri gerçekleştirildi. Gönüllülerimiz ile eğitim ve etkinliklerimiz devam edecek."

YORUMLAR
500

İlk Yardım, Kırşehir, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
13:11 Kötü kokular gelen evden iki kamyon çöp çıktı!
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement