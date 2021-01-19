Kırşehir'de AFAD gönüllüsü gençlerden kan bağışı - Son Dakika

Kırşehir'de AFAD gönüllüsü gençler, Türk Kızılay Kırşehir Şubesi'ne kan bağışında bulundu.

Kan bağışı için toplumda duyarlılık oluşturmayı amaçlayan gönüllü gençler, Kırşehir Şubesi'nde buluşarak kan verdi.

Yenice Mahallesi'ndeki kan toplama merkezinde bir araya gelen gençlere Kırşehir İl Afet ve Acil Durumum Müdürü Metin Alpaslan da eşlik etti.

Alpaslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kan stoklarının azalmasına kayıtsız kalmayan gönüllü gençlerin örnek bir davranış sergilediklerini belirtti.

Türkiye'de kan bağışı bilincinin gelişmesinin ve düşen kan bağış stoklarının yeniden yükselmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Alpaslan, "Kan bağışlayarak hayat kurtarabiliriz. Gençlerimiz 2021 yılına bu düşünce ve hareketle başlamayı bir vazife olarak gördüler. Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde vatandaşlarımız kan bağışında bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.