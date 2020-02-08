Kırşehir'de AFAD ve sağlık ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de AFAD ve sağlık ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir'de AFAD ve sağlık ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi

6 saat önce

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzmanlar tarafından kamu çalışanlarına ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.

Kırşehir'de AFAD ve sağlık ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi, System.String[]

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzmanlar tarafından kamu çalışanlarına ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD konferans salonunda ilk yardım eğitim programı düzenlendi.

Örnek afet olayları hakkında sunum yapılmasının ardından, yaşanabilecek acil durumlarda kimsenin zarar görmemesi için alınabilecek tedbirlerin başında ilk yardım uygulamaları becerileri geldiği anlatıldı.

Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında verilen eğitimde afetlerin yaşanabileceği ikametler, iş yerleri, trafik ya da doğadaki alanlarda ilk yardım konularında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Eğitime katılan kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sertifika da verilirken, "İlk yardım uygulamalarını öğrenme" ve "Becerilerini güncel tutma" çağrısında da bulunuldu.

Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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