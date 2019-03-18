Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Afet Bilinci Eğitimi ve Deprem Tatbikatı

Kırşehir'de Afet Bilinci Eğitimi ve Deprem Tatbikatı

1 saat önce

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kent merkezindeki Yüceer İlkokulu ve Özbağ Beldesindeki Örcün İlkokulu'nda afet bilinci eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Kırşehir'de Afet Bilinci Eğitimi ve Deprem Tatbikatı, System.String[]
Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kent merkezindeki Yüceer İlkokulu ve Özbağ Beldesindeki Örcün İlkokulu'nda afet bilinci eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel afet bilinci eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen programda öğrencilere, alınması gereken tedbirler, afet öncesi ve sonrası yapılacaklar ile afetten sonraki ilk 72 saatin önemi hakkında bilgiler verildi.

Afet sırasında yapılması gerekenleri, doğru davranış şekillerini de anlatan uzman ekipler, öğrencilere fotoğraflar ve vücut hareketleriyle deprem sırasında yapmaları gerekenleri anlattı.

Tahliye tatbikatının da yapıldığı programda deprem anında neler yapılması gerektiğini görme imkanı bulan öğrencilere, okul bahçesinde arama kurtarma, afet ve deprem sonrasında kullanılan araçlar tanıtıldı.

Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı eğitim programının, "Afete Hazır Okul" çalışmaları kapsamında kentteki tüm okullarda uygulanacağı da öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:48 Kaynak: AA

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