Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi - Son Dakika

Kırşehir'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, AFAD Başkanlığının 2021 yılını "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlediği ve tüm illerde "Afet Eğitim Seferberliği" başlattığı aktarılan açıklamada, çalışanların ve vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesi ve gerekli önemi göstermesi amaçlandığı kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği içerisinde online eğitimlerin sağlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir genelinde afet farkındalığın arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla eğitim faaliyetleri farklı gün ve programlar halinde düzenlenmektedir. Kent merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli idareci statüsünde görev yapan personellere, koronavirüs süreci nedeniyle online olarak afet farkındalık eğitimi verilmiştir. Eğitimlerde, afete hazırlığın önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum planı ve çantası, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, arama kurtarma, ilkyardım, yangın, tehlikeler, sivil savunma ve AFAD gönüllülük projesi konularında bilgilendirme yapılmıştır."