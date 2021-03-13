Kırşehir'de afet farkındalık eğitimleri verildi - Son Dakika

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) kent merkezindeki camilerde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesi kapsamında yapılan etkinliklerde camilerde namaz öncesinde vatandaşlara bilgi verildiği belirtildi.

Kent merkezindeki Ali Çam, Kapucu, Eski Sanayi ve Lale camilerinde afetlere karşı farkındalıkların anlatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Camilerde verilen farkındalık eğitimlerinde, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetler hakkında bilgi verilmiştir. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları anlatılmıştır. Afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevremizdeki riskler de vatandaşlara örneklerle bahsedilmiştir. Toplumda afetlere ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluluğuyla, afet farkındalık eğitimlerimiz devam etmektedir."

Öte yandan, İl AFAD uzmanlarınca Gölhisar Mahallesi ve yakınlarında bulunan site sakinlerine de afetler hakkında bilgi verildiği ifade edildi.