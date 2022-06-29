Kırşehir'de afet farkındalık ve risk azaltma eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de afet farkındalık ve risk azaltma eğitimi verildi

29.06.2022 12:11
Kırşehir'de afet farkındalık ve risk azaltma eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kentte afet farkındalık eğitimi ve risk azaltma plan çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kentte afet farkındalık eğitimi ve risk azaltma plan çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında Akpınar ve Mucur'da eğitim programları düzenlendi.

Akpınar ve Mucur'da gerçekleştirilen eğitimlerde muhtarlara, kuraklık, su yönetimi, kaya düşmesi ve heyelan afetlerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Polislerine de afet farkındalık ve arama kurtarma eğitimi verildi. Görev mahallerindeki olay noktasına dakikalar içinde ulaşabilen polislere, afet ve acil durumlarda kullanılan arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı yapılarak, kullanma teknikleri, olayların türüne göre müdahale şekilleri anlatıldı.

Eğitimler sayesinde, polislerin görevlerinin yanında arama kurtarmaya da müdahale etmeleri amaçlanıyor.

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Kaynak: AA

Kırşehir, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de afet farkındalık ve risk azaltma eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de afet farkındalık ve risk azaltma eğitimi verildi - Son Dakika
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