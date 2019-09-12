Kırşehir'de afet ve acil durum çantası tanıtıldı

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için afet ve acil durum çantası tanıtımını yaptı.

İl AFAD Müdürlüğünde basın mensuplarına bilgi veren Alpaslan,12 ayda, 12 temayı kapsayan 'Afetlere Hazırlık Yılı' ile toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Afet ve acil durum çantasının hazırlanmasının, olası deprem, yangın veya afetlerde ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler nedeniyle hayati önem taşıdığını vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir acil durum sonrasında görevlilerin size ulaşması zaman alabilir. Bu sürede kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su, temizlik malzemeleri, diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler bulunmalıdır. Bir afet acil durum çantasında olması önerilen malzemeler, bir kişiye üç gün yetecek kadar su, üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda, pilli radyo, el feneri, ekstra piller, ilk yardım çantası, yardım çağırmak için düdük, mevsime uygun temiz giysi, konserve açacağı da içeren çok amaçlı çakı, çöp poşeti, önemli evraklar, hijyen malzemeleri ve düzenli kullanılan ilaçlar yer almaktadır."

Acil durumlarda günler hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabileceğine işaret eden Alpaslan, "Bu yüzden çantanız bu kesintiler süresince size kolaylık sağlayacaktır. Hazırlayacağınız çantanın her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için yakınımızda olması yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.