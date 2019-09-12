Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de afet ve acil durum çantası tanıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de afet ve acil durum çantası tanıtıldı

1 saat önce

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için afet ve acil durum çantası tanıtımını yaptı.

Kırşehir'de afet ve acil durum çantası tanıtıldı, System.String[]

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için afet ve acil durum çantası tanıtımını yaptı.

İl AFAD Müdürlüğünde basın mensuplarına bilgi veren Alpaslan,12 ayda, 12 temayı kapsayan 'Afetlere Hazırlık Yılı' ile toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Afet ve acil durum çantasının hazırlanmasının, olası deprem, yangın veya afetlerde ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler nedeniyle hayati önem taşıdığını vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir acil durum sonrasında görevlilerin size ulaşması zaman alabilir. Bu sürede kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su, temizlik malzemeleri, diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler bulunmalıdır. Bir afet acil durum çantasında olması önerilen malzemeler, bir kişiye üç gün yetecek kadar su, üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda, pilli radyo, el feneri, ekstra piller, ilk yardım çantası, yardım çağırmak için düdük, mevsime uygun temiz giysi, konserve açacağı da içeren çok amaçlı çakı, çöp poşeti, önemli evraklar, hijyen malzemeleri ve düzenli kullanılan ilaçlar yer almaktadır."

Acil durumlarda günler hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabileceğine işaret eden Alpaslan, "Bu yüzden çantanız bu kesintiler süresince size kolaylık sağlayacaktır. Hazırlayacağınız çantanın her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için yakınımızda olması yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kırşehir, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 7 yaralı var
Annesinin mezarını ziyarete giden kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çifti videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:59:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de afet ve acil durum çantası tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]