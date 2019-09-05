Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de afet ve acil durum önlemleri görüşüldü
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Kırşehir'de afet ve acil durum önlemleri görüşüldü

2 saat önce

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce arama kurtarma hizmet guruplarının afet ve acil durum eğitimleri değerlendirildi.

Kırşehir'de afet ve acil durum önlemleri görüşüldü, System.String[]

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce arama kurtarma hizmet guruplarının afet ve acil durum eğitimleri değerlendirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kırşehir'de arama kurtarma hizmet gruplarının ana ve destek çözüm ortakları ile ulusal ve yerel düzeyde çalışmaları değerlendirildi.

Eğitimlerin verildiği toplantıda ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları da belirlenirken, kentte oluşabilecek afette ilk yapılması gereken önlemler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan, afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm kaynakların planlanması amacıyla eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

Herhangi bir afette olay mahalline ulaşılması, ulusal ve yerel düzeyde gerekli birimlerin kısa sürede müdahalesini amaçladıklarını da vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları belirlenerek, arama kurtarma hizmet grubu faaliyetleri gözden geçirildi. Varsa eksikler tespit edilerek, yerel düzeyde afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında hizmet grubunun nasıl hareket edeceği değerlendirildi. Gerekli eğitim bilgileri de paylaşılarak, ana ve destek çözüm ortakları arasında birliktelik sağlandı. Hizmet grubu yöneticisi, sekretaryası, raporlama sorumlusu ve ekip personelinin görevleri de değerlendirildi."

Kırşehir, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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