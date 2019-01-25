Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Kırşehir'de Afgan uyruklu bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.
Kırşehir
'de Afgan uyruklu bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre Yenice
Mahallesi Terme
Caddesi 180. sokak üzerinde ikamet eden P. M.,'nin eşi S.M., ikametinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Büro ekipleri, Afgan uyruklu P.M.,'nin komşularına giderek polisi arayın ihbarı üzerine harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü
ekipleri bölgede geniş çaplı incelenme başlattı. hayatını kaybeden S.M.,'nin 35 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Polisin incelemesinin ardından S.M.,'nin cesedi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
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