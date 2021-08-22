Son dakika haberleri: Afganistan uyruklu kişi tartıştığı Afgan kadını bıçakla öldürdü - Son Dakika

Kırşehir'de Afganistan uyruklu bir kadın, tartıştığı Afgan kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Z.H. (30), Eski Atatürk Caddesi'ndeki ikameti önünde Afganistan uyruklu B.M.A. (30) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.M.A, Z.H'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Z.H'nin öldüğünü belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.