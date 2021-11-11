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Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı - Son Dakika

Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı

11.11.2021 16:10
Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı

Kırşehir'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine katılan huzurevi sakinleri, fidan dikti.

Kırşehir'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine katılan huzurevi sakinleri, fidan dikti.

Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda İl Orman Müdürlüğünün organizasyonuyla Kervansaray Dağı eteklerinde düzenlenen alana yaklaşık 5 bin 600 fidan dikildi.

Düzenlenen törene, polis, jandarma, sağlık ekipleri, denetimli serbestlik hükümlüleri, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra Kırşehir Huzurevi'nde kalan 20 vatandaş katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve kurum yöneticileriyle alana gelen huzurevi sakinleri, fidanları toprakla buluşturdu.

Kömürcüoğlu, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinin de Milli Ağaçlandırma Günü'ne katılarak genç kuşaklara örnek olduklarını söyledi.

Programa katılmayı kendilerinin arzu ettiğini belirten Kömürcüoğlu, "Huzurevi sakinlerimiz doğal ortamda bulunmayı çok istiyor. Biz de gerekli tedbirlerimizi alarak 20 huzurevi sakinimizi ağaçlandırılacak alana götürdük. Onlar da gelecek nesillere örnek olma adına fidanları toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldular." dedi.

Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı
Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı
Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı
Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı

Kervansaray, Huzurevi, Kırşehir, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı - Son Dakika
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