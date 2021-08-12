Kırşehir'de ağız ve diş sağlığı merkezine 20 üniteli ek bina yapılacak - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne 20 üniteli ek bina yapım işinin 2021 yılı yatırım programına alındığı belirtti.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yatırım ve hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eti.

Kırşehir Valiliğinin talebi ve Sağlık Bakanlığının incelemeleri sonucunda, Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 20 üniteli ek bina yapılmasının 2021 yatırım programına alındığını vurgulayan Kendirli, "Hastanemiz daha nitelikli hizmet verecektir. Hemşerilerimize hayırlı olsun. İnsanımızın sağlığı ve huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendirli, ağız ve diş sağlığı merkezi ek hizmet binası için makro planlamaların yapıldığını ve gerekli incelemelerin tamamlandığını kaydederek, "Ülkemizin kaynaklarını vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullandığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ek hizmet binasıyla kapasitesi artan ağız ve diş sağlığı merkezimizin bölgede de tercih edilen bir sağlık kuruluşu olacağından eminim." ifadelerini kullandı.