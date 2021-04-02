Kırşehir'de Ahi Evran'ın vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu - Son Dakika

Kırşehir'de Ahi Evran'ın vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu

02.04.2021 15:31
Kırşehir'de Ahi Evran'ın vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu, System.String[]

Kırşehir'de Ahi Evran Veli'nin vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla camilerde mevlit programları düzenlendi.

Kırşehir'de Ahi Evran Veli'nin vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla camilerde mevlit programları düzenlendi.

"Ahi Evran Yılı" etkinlikleri kapsamında, Ahi Evran Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu. Mevlidin ardından Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman dua etti.

Vali İbrahim Akın, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, UNESCO'nun Ahi Evran Veli'yi 2021 tanıtım programı kapsamına aldığını ve Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu yılın "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda Ahi Evran Veli'nin yaşadığı, türbesinin bulunduğu Kırşehir'de ve ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

"Hem UNESCO tanıtım programında yer alması hem de sayın Cumhurbaşkanımızın 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak kutlanması yönündeki talimatları doğrultusunda, Ahi Evran Veli'yi anma ve Ahilik prensiplerini Türkiye ve dünya genelinde tanıtmak için hem yurt içinde hem de dışında bir dizi etkinlik yapılıyor. Biz de ilimizde bu etkinlikler çerçevesinde geçtiğimiz günlerde oluşturulan Ahi Evran Kardeşlik Ormanı'na fidan dikimi yaptık. Bugün de vefatının 760'ıncı yıl dönümünde müftülüğümüzün organizasyonunda merkez camilerimizde mevlit programı icra edildi. Cuma günü olması da ayrı bir anlam kattı. Biz de Ahi Evran Camisi'ndeki mevlit programında dua ettik. Ahi Evran Veli'ye, Fatma Bacı'ya, Ahiliğe emeği geçenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

Ahi Evran Camisi'ndeki mevlit programına AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Kırşehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent merkezindeki diğer camilerde de düzenlenen mevlit programlarının ardından vatandaşlara "Ahi helvası" dağıtıldı.

Kırşehir, Türkiye, Cuma, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ahi Evran'ın vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu - Son Dakika


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