Kırşehir'de, Ahi Evran Komitesi 11 bin 447 aileye yardımda bulundu - Son Dakika

Kırşehir'de, Ahi Evran'ı anma yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan Ahi Evran Komitesi, 11 bin 447 aileye yardımda bulundu.

Kırşehir Valiliği koornisinde yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulunan Ticaret İl Müdürlüğü, Ahilik çatısında 14 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiğini ve geçtiğimiz ramazan ayı boyunca da ayni ve nakdi yardımların ortaya konulduğunu belirtti.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "14 sivil toplum kuruluşu Ahilik cömertliktir anlayışından yola çıkarak bir araya geldi. 2 ay içerisinde 11 bin 447 aileye 909 bin 110 liralık ayni ve nakdi yardımı ulaştırdı."denildi. - KIRŞEHİR