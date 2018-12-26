Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi'nin İkinci Etabı da Bitmek Üzere

Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi'nin İkinci Etabı da Bitmek Üzere

33 dakika önce

KIRŞEHİR Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi 2. Etap'ta yapımı devam eden zanaatkarlar çarşısında incelemelerde bulundu.

Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi'nin İkinci Etabı da Bitmek Üzere, System.String[]
KIRŞEHİR  Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi 2. Etap'ta yapımı devam eden zanaatkarlar çarşısında incelemelerde bulundu. Başkan Bahçeci, "Hedefimiz Ocak sonunda bitirmek" dedi.

Ahi Evran Külliyesi ile ahiliğin gelecek nesillere aktarılması için bir tohum ekildiğini belirten Başkan Bahçeci, etaplar halinde inşaatı devam eden külliyenin ilk etabının tamamlandığını, ikinci etap çalışmalarının da devam ettiğini, zanaatkarlar çarşısı, kütüphane, Ahilik Araştırma Merkezi gibi yerlerin de bu etapta bitirileceğini dile getirdi. Ahi Evran Külliyesi'nin tamamlanmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet idaresinden büyük destek aldıklarını anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:

" Kırşehir'i sadece ülkemizde değil tüm dünyada ileriye taşıyacak, ilimizin en önemli değeri şüphesiz ki Ahiliktir. Ahilik kadim ve dinletimizin en önemli taşlarından bir tanesidir. Hem önemli bir esnaf teşkilatı olması açısından hem de bu toprakları bize kalıcı vatan kılması noktasından. Sivil toplum ve zanaatkarlık her açıdan işlev görmüştür. Şehrimizde de meftun olan çok önemli bir değerimiz Ahi Evran'ın bu felsefesini gelecek nesillere aktarabilmek, anlatabilmek bu değerlerle tekrar toplumu bir araya getirebilmek için bu külliyenin inşası son derece önemli. Maddi destekleriyle bize her zaman katkı sağlamış olan TOBB, TESKOM ve TESK'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar 48 milyon 500 bin lira katkıları oldu. Projemizin başlangıcından bugüne kadar Ahiliğe çok kıymet vererek, projemize destekleyen, hemen hemen her konuşmasında Ahilikten bahseden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum."

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:13 Kaynak: DHA

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