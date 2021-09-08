Kırşehir'de Ahi Sofrası Yemek Yarışması yapılacak - Son Dakika

Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 9. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, yemek yarışması için başvuruların 10 Eylül Cuma günü sona ereceği belirtildi.

Ağalar Konağı'nda düzenlenecek yarışmada Ahi sofrası, hamur işi ve tatlılar ile yöresel et ve sebze yemekleri kategorilerinde değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, ödül olarak birinciye 5, ikinciye 3, üçüncüye 2 çeyrek altın verileceği ifade edildi.

Ödüllerin Ahilik Haftası etkinliklerinde verileceği belirtilen açıkamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kırşehir Kent Konseyi, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kırşehir Yardım Sevenler Derneğine başvuruda bulunabileceği aktarıldı.