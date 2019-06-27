Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de AHİKA'nın yeni programları anlatıldı
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Kırşehir'de AHİKA'nın yeni programları anlatıldı

2 saat önce

Kırşehir'de, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) başlattığı Mentörlük Programı ile ilgili bilgi verildi.

Kırşehir'de AHİKA'nın yeni programları anlatıldı, System.String[]
Kırşehir'de, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) başlattığı Mentörlük Programı ile ilgili bilgi verildi.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, toplantıda, AHİKA Mentörlük Programı'nın işletmelere sağlayacağı katkıların anlatıldığı belirtildi.
Program ile AHİKA'nın sorumluluk bölgesindeki Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de faaliyet gösteren işletmelerin verimli, karlı, yenilikçi ve değer yaratan sürdürülebilir özelliklerle donatılmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu program kapsamında, her ilden, sektöründe uzman, bilgisini ve tecrübesini paylaşmaya gönüllü iş insanları arasından seçilen mentörler, yüksek gelişme potansiyeli vaat eden işletmeler ile eşleştirilmiştir. Programın Kırşehir ayağında bilgilendirme toplantısı ve ilk mentör-mentee görüşmeleri eğitmen Abidin İçden ve Ahiler Kalkınma Ajansı Kırşehir Yatırım Ofisi uzmanlarının katılımı ile odamız toplantı salonunda gerçekleştirildi."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:13 Kaynak: AA
Niğde, Kırşehir, Güncel
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