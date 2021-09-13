Kırşehir'de Ahilikle ilgili resim, fotoğraf ve el işi sergileri açıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilikle ilgili resim, fotoğraf ve el işi sergileri açıldı.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki "Açık Cezaevi ve Denetimli Serbestlik Sergisi", "Bozkırın Erenleri Resim Sergisi", "Ahilik Eserleri Fotoğraf Sergisi", "Türksoy Ressamlar Sergisi" için ortak açılış töreni düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, açılışın ardından sergileri gezerek bilgi aldı.

Açık Cezaevi ve Denetimli Serbestlik Sergisi ile ilgili Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ile Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar, Bozkırın Erenleri Resim Sergisi ile ilgili Aile Yaşam Merkezi yetkilileri, Ahilik Eserleri Fotoğraf Sergisi ve Türksoy Ressamlar Sergisi ile ilgili Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ve eserlerin sahipleri bilgi verdi.

Sergiler, Ahilik Haftası boyunca açık kalacak.