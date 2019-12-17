Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kadına yönelik şiddetle ilgili son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmamasının hedeflendiğini bildirdi.

Valilik Konferans Salonu'nda yapılan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısında Akın, kentteki idarecilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Akın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanının ortak imzasıyla 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" uygulanmasında ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmaması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verilerinin de değerlendirildiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın mevcut durumuna ilişkin analizler yaparak, il ve ilçelerimizdeki olay ve başvuru sayıları, kanun kapsamına alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlamalar yapıldı. Son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması hedeflenmektedir. Risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır."

Toplantı, eylem planının Kırşehir'de etkin bir şekilde uygulanması ve ilave tedbirlerin görüşülmesiyle devam etti.