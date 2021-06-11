Kırşehir'de aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, BioNTech aşısı aile sağlığı merkezlerinde de yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının uygun saklama koşullarının sağlandığı aile sağlığı merkezlerinde Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için başlattığı çalışma kapsamında, vatandaşlar randevu aldıkları merkezlerde aşılarını oluyor.

Kırşehir Nasuhdede Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Ali İhsan Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, BioNTech aşısının aile hekimliklerinde de uygulanmaya başlandığını söyledi.

BioNTech aşılamalarının randevu sistemi dahilinde yapıldığını anlatan Akar, "Vatandaşlarımız bulundukları mahallelerde randevularını alarak aşılama sürecine katkıda bulunabilirler. Sırası gelen tüm vatandaşlarımız aşılarını aile sağlı merkezlerinde de yaptırabilirler, aşılarımız uygun koşullarda saklanmaktadır. Bu konuda tereddüt etmeden aşılarını olabilirler. Yoğunluğumuz çok fazla olmadığı için vatandaşlarımız bu noktada daha rahat, beklemeden aşılarını yaptırabilirler." dedi.

Aşı olan Melek Altay ise, randevunu alarak aşısını yaptırdığını, sırası gelen herkesin yaptırması gerektiğini söyledi.