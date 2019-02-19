Kırşehir'de AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Listeleri Açıklandı
1 saat önce
KIRŞEHİR (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırşehir İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listeleri açıklandı.
KIRŞEHİR (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti
) Kırşehir
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listeleri açıklandı.
Parti teşkilatından alınan bilgiye göre Kırşehir'de liste şöyle oluştu:
1 Hacı Ömer Seyfi
2 Şaban Çelik
3 Murat Yüksel
4 Saniye Korkmaz
5 Üzeyir Demir
6 Yakup Bıçakçı
1 Demet Karakoç Akar
2 Mustafa Çakır
3 İrfan Maraş
4 Murat Altın
5 Didem Kuşçu
6 Deniz Arslan
7 İsmail Kozanhan
8 Turgut Bedir
9 Kahraman Demir
10 Halil Aslan
11 Abdülbekir Koçyiğit
12 Cemal Kaya
13 Kürşat Güdük
14 Betül Dernek
15 Mahmet Ali Sarı
16 Özgür Yaşasın
17 Zeki Çil
18 Esra Köşker
19 Ayşe Mamık
20 Müfit Durmuş
21 Durmuş Gündüz
22 Emine Ciga
23 Veli Seçilmiş
24 Fatma Aközbek
Kontenjan
1 Veli Şahin
2 Muhsin Kurt
3 Yağmur Durdu - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:26 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım'ın Videosu Sosyal Medyada İzlenme Rekoru Kırıyor
MHP İstedi, AK Parti Ayrı Teklif Olarak Meclis'e Sundu!
Cumhur İttifakı Genişledi! 44 İlde AK Parti, 7 İlde MHP Aday Gösterdi
AK Partili Vatandaştan CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nu Şaşırtan Sözler: AK Parti'ye Gelin