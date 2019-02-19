Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Listeleri Açıklandı

Kırşehir'de AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Listeleri Açıklandı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırşehir İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listeleri açıklandı.

Kırşehir'de AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Listeleri Açıklandı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırşehir İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listeleri açıklandı.

Parti teşkilatından alınan bilgiye göre Kırşehir'de liste şöyle oluştu:

1 Hacı Ömer Seyfi

2 Şaban Çelik

3 Murat Yüksel

4 Saniye Korkmaz

5 Üzeyir Demir

6 Yakup Bıçakçı

1 Demet Karakoç Akar

2 Mustafa Çakır

3 İrfan Maraş

4 Murat Altın

5 Didem Kuşçu

6 Deniz Arslan

7 İsmail Kozanhan

8 Turgut Bedir

9 Kahraman Demir

10 Halil Aslan

11 Abdülbekir Koçyiğit

12 Cemal Kaya

13 Kürşat Güdük

14 Betül Dernek

15 Mahmet Ali Sarı

16 Özgür Yaşasın

17 Zeki Çil

18 Esra Köşker

19 Ayşe Mamık

20 Müfit Durmuş

21 Durmuş Gündüz

22 Emine Ciga

23 Veli Seçilmiş

24 Fatma Aközbek

Kontenjan

1 Veli Şahin

2 Muhsin Kurt

3 Yağmur Durdu - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:26 Kaynak: İHA

Murat Yüksel, Şaban Çelik, AK Parti, Kırşehir, Politika
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