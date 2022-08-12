Kırşehir'de AK Parti il ve il teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi

Kırşehir'de AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, il ve ilçe teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, parti binasında düzenlenen etkinlikte, 21 yıl önce AK Parti'nin resmi kuruluşunu tamamlayarak, millete hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olduğunu kaydetti.

Gece gündüz demeden çalışarak, bugünlere alınlarının akıyla ve gururla geldiklerini anlatan Ünsal, şöyle devam etti:

"Kurucularımız o günden bu güne en zor şartlarda bile AK Parti'ye ve yol arkadaşlarımıza hiçbir zaman desteklerinizi esirgemedi. Allah hepinizden razı olsun. 'Bir Olduk, 21 olduk' şiarıyla çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek, ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de 21 yıl önce başlayan erdemliler hareketinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde partisini kurarak, 'Artık Türkiye'de hiç ir şey eskisi gibi olmayacak' sözünü uyguladığını, sürekli millete hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

AK Parti Kurucu İl Başkanı Adem Özbağlı ise partinin kurulması ve bugünlere gelmesinde herkesin çok büyük emekleri olduğunu belirterek, hep birlikte daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından parti binası önünde kuruculara ve yönetim kurulu üyelerine aşure ikram edildi.

Öte yandan AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı çıkışında aşure ikramında bulunuldu.