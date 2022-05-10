Kırşehir'de AK Parti teşkilatında görev değişimi - Son Dakika
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Kırşehir'de AK Parti teşkilatında görev değişimi

10.05.2022 13:20
Kırşehir'de AK Parti teşkilatında görev değişimi

Kırşehir'de AK Parti teşkilatında bazı görevlerde değişime gidildiği belirtildi.

Kırşehir'de AK Parti teşkilatında bazı görevlerde değişime gidildiği belirtildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Yürütme Kurulunda görev değişimi yapıldığı ifade edildi.

Görevi devreden yöneticilere teşekkür edilen açıklamada, "İl Teşkilat Başkanlığına Kenan Yanık, Seçim İşleri Başkanlığına Burhan Yıldız, Yerel Yönetimler Başkanlığına Hidayet Kaya, İnsan Hakları Başkanlığına Gamze Öcbe ve Ekonomi İşleri Başkanlığına Bekir Uğurcalı getirildi." ifadesi kullanıldı.

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AK Parti, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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