Kırşehir'de "Akıllı Kavşak" Uygulaması Başlatıldı
1 saat önce
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent içi trafik akışını hızlandırmak amacıyla "Akıllı Kavşak" uygulaması başlatıldığını bildirdi.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, kent içi trafik akışını hızlandırmak amacıyla "Akıllı Kavşak" uygulaması başlatıldığını bildirdi.
Bahçeci, yazılı açıklamasında, Kırşehir Ulaşım Master Planı kapsamında caddeleri birleştiren noktalarda "Akıllı Kavşak" uygulamasına geçildiğini belirterek, bu sayede trafik akışının daha hızlı olacağını aktardı.
Akıllı kavşak düzenlemeleri, sinyalizasyon, akıllı park sistemleri, akıllı durak ve son olarak da akıllı telefon uygulamaları ile Ulaşım Master Planının Kırşehir'de hayata geçirilmeye devam ettiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:
"Fiber optik kabloların caddelere döşenmesi ile sinyalli kavşaklara 'Akıllı Kavşak' sistemini kurduk. Bu sayede kavşak noktasındaki araçların yoğunluğuna bağlı olarak sinyal süreleri anlık işlemekte. Akıllı kavşak sistemlerinde, bir yol ağındaki ortalama taşıt gecikme sürelerini ve ortalama durma sayılarını en aza indirmek amacıyla kavşaklardaki süreler, oluşan trafik hacmi parametrelerine göre kontrol edilerek gerçek zamanlı olacak. Tüm kavşaklar sensörler vasıtasıyla kontrol edilirken trafik yoğunluğunu anında değerlendirme, trafik modeli oluşturma ve gerçek zamanlı sinyal optimizasyonu yapan sistemler ana caddelerimizde yer alıyor. Bu sayede kavşakta gereksiz bekleme sürelerinin önüne geçilmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:14 Kaynak: AA
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