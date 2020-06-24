Kırşehir'de akımına kapılan işçi yaralandı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da hastaneye gelerek Aydın'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Aydın, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada panonun yanında bulunan elektrik tellerine temas eden Aydın, akıma kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Erhan Aydın (31), Bağbaşı Mahallesi Neşet Ertaş Bulvarı'nda afiş değiştirmek için reklam panosunu açtı.

Kırşehir 'de belediyeye ait reklam panosunda düzenleme yapan işçi, akıma kapılarak yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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