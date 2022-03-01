Kırşehir'de "Aliya İzzetbegoviç" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de "Aliya İzzetbegoviç" fotoğraf sergisi açıldı

01.03.2022 21:01
Kırşehir'de "Aliya İzzetbegoviç" fotoğraf sergisi açıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü dolayısıyla "Aliya İzzetbegoviç" fotoğraf sergisi açıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü dolayısıyla "Aliya İzzetbegoviç" fotoğraf sergisi açıldı.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı koordinatörlüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından "Aliya İzzetbegoviç'i Anma Projesi Etkinlikleri" düzenlendi. Bu kapsamda hazırlanan serginin açılışı KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cuma gününe kadar açık kalacak sergide Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç ile ilgili fotoğraflar yer alıyor.

Açılış programı kapsamında "Aliya" adlı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Serginin ardından düzenlenen "Aliya Bir Medeniyetin Yeniden İnşası" panelinin açılışında konuşan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Başer, bugün Bosna Hersek'in "Bağımsızlık Günü" olduğunu anımsattı.

Bütün dünyanın bugünlerde Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirten Başer, 30 yıl önce de yine sarı saçlı, yeşil gözlü, beyaz tenli insanların şehit edildiğini ancak Aliya izzetbeboviç'in feryadına rağmen dünyanın sessiz kaldığını dile getirdi.

İzzetbegoviç'in çok büyük çilelerle sesini duyurmaya çalıştığını anlatan Başer, şunları kaydetti:

"Aliya İzzetbegoviç'i Anma Projesi'ne ilk başladığımızda nasıl yapılabilir diye düşünüyorduk. Allah'a şükür genişleyerek devam ediyoruz. Aliya'nın sadece basit bir anma törenleriyle anılamayacağına inandık. Ben Aliya'nın bütün kitaplarını okudum. Aliya'yı anmadan önce onu tanımak ve anlamak gerektiğine inandık. Bu nedenle üç yıla yayılan bir proje ortaya çıktı. Burası üniversitelerle yaptığımız altıncı program. 19 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Belki ondan sonra da sürecek. Çünkü, Aliya'nın verdiği mesajların günle, zamanla sınırlı olmadığı kanaatine vardık."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt da Aliya İzzetbegoviç'in mücadelesinin genç nesiller tarafından çok iyi bir şekilde anlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Panelde, TEPAV Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Hilmi Demir ve Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Dr. Osman Arslan, Aliye İzzetbegoviç'in yaşamı ve mücadelesiyle ilgili bilgi verdi.

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Ahi Evran Üniversitesi, Aliya İzzetbegoviç, Bağımsızlık, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Aliya İzzetbegoviç' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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