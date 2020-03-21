Kırşehir'de alkollü kişi, hastaneye gitmemek için "koronavirüslü olduğunu" iddia etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de alkollü kişi, hastaneye gitmemek için 'koronavirüslü olduğunu' iddia etti - Son Dakika

Kırşehir'de alkollü kişi, hastaneye gitmemek için "koronavirüslü olduğunu" iddia etti

6 saat önce

Kırşehir'de sokakta yerde yatarken bulunan ve hastaneye gitmemek için "koronavirüslü olduğunu" söyleyen alkollü kişide hastalığa rastlanmadı.

Kırşehir'de alkollü kişi, hastaneye gitmemek için

Kırşehir'de sokakta yerde yatarken bulunan ve hastaneye gitmemek için "koronavirüslü olduğunu" söyleyen alkollü kişide hastalığa rastlanmadı.

Ankara Caddesi'nde, Kırşehir Belediyesi binası önünde bir kişinin yerde yattığını gören çevredekiler, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, alkollü olduğunu belirledikleri V.Ç'yi hastaneye götürmek istedi.

V.Ç, "Bende virüs var, dokunmayın" diyerek hastaneye gitmek istemedi. Polis ekiplerinin ikna ettiği V.Ç, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

V.Ç'nin, yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:24 Kaynak: AA

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