Kırşehir'de alternatif tarım projelerine destek - Son Dakika

Kırşehir'de alternatif tarım projelerine destek

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesiyle ilgili hazırladıkları projelere Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında 2 milyon 221 bin lira destek sağlanacağını bildirdi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesiyle ilgili hazırladıkları projelere Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında 2 milyon 221 bin lira destek sağlanacağını bildirdi.

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Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir genelinde arpa, buğday ve nohut ağırlıklı bir tarım yapıldığını anımsattı.

Kırşehir genelinde iklimin kurak ve az yağışlı olması nedeniyle alternatif ürünlerin çok değerlendirilmediğini aktaran Şahin, bölge hava şartlarına, yağış miktarına ve iklim durumuna uygun alternatif ürün tespiti yaptıklarını belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde üreticilerimiz 7 bin dekarlık alanda bağcılık ile uğraşmakta iken badem yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin sayısı ise çok azdı. Alternatif tarımı yaygınlaştırmak için çalışma başlattık. Bağcılık, tıbbi aromatik bitki ve badem yetiştiriciliği konularında hazırladığımız 4 proje, KOP kapsamında onaylandı. Projelerimiz hayırlı olsun ve üreticilerimizin başarıyla ürün almalarını temenni ediyorum. Projeler Akpınar, Çiçekdağı ve kent merkezinde uygulanacak. Projelerle toplamda 2 milyon 221 bin liralık bir destek sağlanacak. Bunların başarılı olması için üreticilerimiz ile el ele vererek çalışacağız. Alternatif ürün yetiştirmek isteyen herkes teknik elemanlarımızın bilgi ve tecrübelerine her zaman başvurabilirler. Her zaman üreticilerimizin yanındayız."

Konya Ovası Projesi, Kenan Şahin, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:17 Kaynak: AA

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