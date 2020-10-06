Kırşehir'de Amatör Spor Haftası etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Kırşehir'de Amatör Spor Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ahi Stadyumu'nda sembolik yapılan törene az sayıda sporcu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporun her branşta desteklendiğini, her yaştan bireye spor tavsiyesinde bulunduklarını belirtti.

2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verildiğini aktaran Şahin, sosyal sorumluluk duygusunun oluşmasını teşvik ederek, spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendiğini ifade etti.

Halk oyunları ve spor ekiplerinin gerçekleştirildiği törene katılan sporcular, Azerbaycan'a destek amacı ile Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtı.