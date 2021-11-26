Kırşehir'de Anadolu Arı Islahı Projesi saha çalışmaları tanıtıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, Anadolu Arı Islahı Projesi ile ilgili saha tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen toplantı, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, proje kapsamında Anadolu arı ırkının önemini ve ıslah çalışmalarını yerinde göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen de tarım ve hayvancılığın her alanında olduğu gibi arıcılık konusunda da üreticilere her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Bakanlık tarafından verilen kovan desteğinin yanı sıra çeşitli projelerle de arıcılara katkı yapıldığını vurgulayan Seçen, "Yakın zamanda yapmış olduğumuz bir projeyle alternatif arı ürünlerinin üretilmesi için üreticilerimize makina, ekipman desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler, sunumunun ardından, arıcıların sahada karşılaştıkları sorunlar ve talepleriyle ilgili soruları yanıtlandı.

Toplantıya, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM ) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Süleyman Aslan, birlik başkanları ve arıcılar katıldı.

Katılımcılar, toplantı öncesinde kent merkezindeki ıslah arılığında inceleme yaptı.