Kırşehir'de Anadolu Arısı ıslahı gerçekleştirilecek - Son Dakika

Türkiye'nin tescillenmiş Anadolu Arısı ile ilgili ıslah çalışmalarının Kırşehir'de de gerçekleştirileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi ve Kırşehir Arıcılar Birliği ile hazırlanan proje kapsamında Anadolu Arısı ile ilgili üretim çalışmaları yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, ıslah çalışmalarının bal üretimi ve arı neslinin devamlılığına önemli katkı sunacağı da hatırlatıldı.

Kırşehir Belediyesine ait yaklaşık 9 bin metrekarelik bölgenin proje kapsamında tel örgü ile çevrilerek, arılar için uygun ortamın hazırlandığı anımsatılan açıklamada, alanın 6 bin metrekarelik kısmına ise korunga otu ekildiği aktarıldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından peyzaj çalışmasının yapıldığı ve farklı noktalara su depoları oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, arıların hızlı hareket etmeleri için yüksek sehpalar üzerine kovanlar yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık üç yıl sürecek olan projeyle Türkiye'nin tescillenmiş Anadolu Arısı'nın korunması, yetiştirilmesi ve kaliteli bal elde edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.