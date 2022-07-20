Açıklamada, AÜB bünyesine dahil olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin, Kırşehir ve diğer illerdeki fuarlarda üniversitenin imkanlarıyla ilgili bilgi vereceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı açılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.