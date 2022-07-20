Kırşehir'de Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı açılacak

Kırşehir'de, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açılacağı bildirildi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversiteler Birliğinin 10 ilde Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlemeyi planladığı belirtildi.
Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'nın 25 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, Kırşehir'deki fuarın 30 Temmuz 2022 tarihinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada, AÜB bünyesine dahil olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin, Kırşehir ve diğer illerdeki fuarlarda üniversitenin imkanlarıyla ilgili bilgi vereceği kaydedildi.
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