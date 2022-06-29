Kırşehir'de Anadolu yaban koyunları fotokapanla görüntülendi

KIRŞEHİR'de geçen yıl yeni yaşam alanlarına yerleştirilen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Anadolu yaban koyunlarının görüntüleri araziye kurulan fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinesinde geçen yıl Kırşehir'in Kervansaray Dağları'na 28 tane Anadolu yaban koyunu yerleştirildi. Yeni yaşam alanlarındaki yaban koyunlarında bir yıllık takip sonucunda zarar gören veya ölen birey olmadığı, yaşam koşullarına alıştıkları gözlemlendi. Olumsuz kış şartlarında ise yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ekipler tarafından belli alanlara yem ve çeşitli malzemeler bırakıldı. Anadolu yaban koyunlarının doğaya bırakılan yemleri yediği anlar ve sürü halinde dolaştıklarında oluşan renkli görüntüler fotokapana yansıdı.