Kırşehir'de Anadolu yaban koyunları fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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Kırşehir'de Anadolu yaban koyunları fotokapanla görüntülendi

29.06.2022 15:35
Kırşehir'de Anadolu yaban koyunları fotokapanla görüntülendi

KIRŞEHİR'de geçen yıl yeni yaşam alanlarına yerleştirilen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Anadolu yaban koyunlarının görüntüleri araziye kurulan fotokapanlara yansıdı.

KIRŞEHİR'de geçen yıl yeni yaşam alanlarına yerleştirilen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Anadolu yaban koyunlarının görüntüleri araziye kurulan fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinesinde geçen yıl Kırşehir'in Kervansaray Dağları'na 28 tane Anadolu yaban koyunu yerleştirildi. Yeni yaşam alanlarındaki yaban koyunlarında bir yıllık takip sonucunda zarar gören veya ölen birey olmadığı, yaşam koşullarına alıştıkları gözlemlendi. Olumsuz kış şartlarında ise yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ekipler tarafından belli alanlara yem ve çeşitli malzemeler bırakıldı. Anadolu yaban koyunlarının doğaya bırakılan yemleri yediği anlar ve sürü halinde dolaştıklarında oluşan renkli görüntüler fotokapana yansıdı.

DKMP Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, "Sahaya yerleştirilen 28 bireyin izlemesinde kullanılmak üzere takılan 6 adet tasmanın her birinden, 17 gün-6 ay arasında değişen sürelerde izleme verisi alınmış olup tasmalardan alınan verinin kesilmesi veya tasmanın düşmesi sebebiyle tasmalar üzerinden izleme yapılamamaktadır. Bu sebeple, bundan sonraki izleme ve takip sürecinde arazi gözlemleri ve fotokapan çalışmaları artırılacak ve özellikle doğum döneminde yaban koyununun kullandığı alanlarda evcil sürülerdeki çoban köpeklerinin kontrol altında tutulması amacıyla sürü sahipleri ve çobanların bilgilendirilmesi ve takibine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir" dedi.

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Kaynak: DHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kervansaray, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Anadolu yaban koyunları fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

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