Kırşehir'de ANALİG Voleybol Yarı Finali sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de ANALİG Voleybol Yarı Finali sona erdi - Son Dakika

Kırşehir'de ANALİG Voleybol Yarı Finali sona erdi

7 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Yarı Final müsabakaları Kırşehir'de sona erdi.

Kırşehir'de ANALİG Voleybol Yarı Finali sona erdi, System.String[]

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Yarı Final müsabakaları Kırşehir'de sona erdi.

Kırşehir ve Aşıkpaşa spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyona Kocaeli, Muğla, Edirne, Aydın, Denizli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Antalya, Osmaniye, Çankırı, Adana, İzmir, İstanbul, Kayseri, Isparta, Ankara'dan 12 erkek 12 kız takımı katıldı.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Muğla, Mersin, Antalya, Denizli, Tekirdağ ve Konya, kızlarda Ankara, Mersin, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Muğla Türkiye finallerine adını yazdırdı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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