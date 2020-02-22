Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine afet bilinci eğitimi - Son Dakika
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Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine afet bilinci eğitimi

7 saat önce

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, anaokulu öğrencilerine afet bilinci eğitimi verdi.

Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine afet bilinci eğitimi, System.String[]

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, anaokulu öğrencilerine afet bilinci eğitimi verdi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel afet bilinci eğitimleri kapsamında kentteki bir özel anaokulu öğrencilerine afetler öncesinde alınması gereken tedbirler ve sonrası yapılacaklar ile afetin ardından geçen 3 gün boyunca nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı.

Afet sırasında doğru davranış şekillerinden de bahsedilen eğitimlerde, uzman ekipler, öğrencilere oyun, çizgi film, video ve vücut hareketleriyle yapmaları gerekenleri gösterdi.

Erken yaşlardan itibaren farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla yapılan eğitimlerde afet risklerine karşı temel davranış ve becerilerin kazandırılması hedeflendi.

Eğitimlerde, afet, deprem, yangın gibi durumlarda çocukların okulda ve evde büyükleriyle gerçekleştirebilecekleri hazırlık çalışmaları da aktarıldı.

Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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