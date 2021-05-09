Kırşehir'de Anneler Günü mesajları - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli mesajında, varlıklarıyla hayata anlam katan, dünyayı zenginleştiren annelerin şefkat dolu yürekleri ile evlatlarına yol gösterici olduklarını belirtti.

Tüm zorluklara göğüs geren, çocuklarına iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten annelerin kıymetinin çok iyi bilinmesini gerektiğini anımsatan Kendirli, "Onları sadece Anneler Günü'nde anmak asla kafi değildir. Bir ömür boyunca, of bile demeden, annelerimize olan sevgi ve saygı göstermek onların evlatları olarak hepimizin üzerine düşen sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Ünsal da mesajında, şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerin her zaman baş tacı olduğunu kaydetti.

"Cennet annelerin ayakları altındadır" hadis-i şerifini hatırlatan Ünsal, şöyle devam etti:

"Üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuk ve gençlerimizin duygularının, düşüncelerinin ve karakterlerinin şekillenmesinde temel rol üstlenmektedir. Annelerimizin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, mutlu ve huzurlu olmaları, hayat şartlarının iyileştirilmesi hususunda yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Başta şehit anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."