Kırşehir'de aranan 9 hükümlü özel ekiple yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de aranan 9 hükümlü özel ekiple yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de aranan 9 hükümlü özel ekiple yakalandı

7 saat önce

Kırşehir'de, haklarında 1 yıl 1 ay ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü, oluşturulan özel ekibin çalışmalarıyla yakalandı.

Kırşehir'de aranan 9 hükümlü özel ekiple yakalandı, System.String[]

Kırşehir'de, haklarında 1 yıl 1 ay ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü, oluşturulan özel ekibin çalışmalarıyla yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, "hırsızlık, tehdit, kasten adam yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, yağma, silahla tehdit" suçlarıyla tutuksuz yargılandıkları Kırşehir'deki farklı mahkemelerden hapis cezası aldıktan sonra kayıplara karışan 9 hükümlünün bulunması için özel ekip kurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 15 polisten oluşan ekip, aranan hükümlülerin saklanabileceği, izini kaybettirmek için kullanabileceği, yardım isteyeceği adresleri belirledi.

Aşıkpaşa, Medrese, Kuşdilli, Kayabaşı ve Bağbaşı mahallerindeki 16 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler, "hırsızlık, tehdit, kasten adam yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, yağma, silahla tehdit" suçlarından haklarında 1 yıl 1 ay ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş, R.A, Y.D, K.U, H.Ç, M.Ş, B.T, H.V. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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