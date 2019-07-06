Kırşehir'de aranan kişi yakalandı
35 dakika önce
Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:44 Kaynak: AA
'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, "silahla tehdit" suçundan 2017 yılında mahkemece hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası verilen N.Y'yi kent merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar
Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi
İmamoğlu'ndan "Makamında asılı Atatürk tablosundaki vatandaş Gülen'in dedesi" iddiasına yanıt
Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!