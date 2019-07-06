Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de aranan kişi yakalandı
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Kırşehir'de aranan kişi yakalandı

35 dakika önce

Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kırşehir'de aranan kişi yakalandı, System.String[]
Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "silahla tehdit" suçundan 2017 yılında mahkemece hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası verilen N.Y'yi kent merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:44 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel
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