Kırşehir'de arpa ve buğday hasadından yüksek verim bekleniyor - Son Dakika

Kırşehir'de arpa ve buğday hasadından yüksek verim bekleniyor

Türkiye'nin önemli hububat ekim bölgelerinden Kırşehir'de, arpa ve buğday rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 30 civarında artış bekleniyor.

Türkiye'nin önemli hububat ekim bölgelerinden Kırşehir'de, arpa ve buğday rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 30 civarında artış bekleniyor.

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İl genelinde arpa hasadı devam ederken, biçerdöverlerin birkaç gün içinde buğday tarlalarında da çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine, uçsuz bucaksız bozkırların yer aldığı kentte yaklaşık 2,5 milyon dekar alanda hububat ekimi yapıldığını söyledi.

Bunun 1 milyon dekarının arpa, 450 bin dekarının buğday, 500 bin dekarının nohut olduğunu belirten Şahin, geri kalanını ise diğer hububat ürünlerinin oluşturduğunu ifade etti.

Hububat ürünlerinin hasadının haziran ayında arpa ile başladığını, temmuz ve ağustos ayında diğer ürünlerle devam edeceğini vurgulayan Şahin, "İlimizdeki verim tahminlerini Bakanlığımıza gönderdik. Arpada dekar başına 250 ila 350 kilogram, buğdayda da 275 ila 350 kilogram arasında verim bekliyoruz. Sulu tarımda ise bu rakam 480 ila 570 kilogram arasına kadar çıkıyor. Arpada yüzde 60 hasat yapılmış durumda." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin hasat yapılan bölgelerde kontrollerini sürdürdüğünü anlatan Şahin, bu yıl yüksek rekolte beklediklerini söyledi. Şahin, "Geçen seneden yüzde 20-30 gibi rekolte fazlamız olacak. Bazı lokal bölgelerde aşırı sıcaklara dayalı yüzde 15 civarında bir verim düşüklüğü var, istatistiklerde ciddi bir rakam oluşturmuyor. Arpada 350 bin ton, buğdayda 135 bin ton ve nohutta 70 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Kırşehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de arpa ve buğday hasadından yüksek verim bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

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