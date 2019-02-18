Kırşehir'de Asayiş Uygulaması
1 saat önce
Kırşehir'de yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 830 şahıs ve 244 araç kontrol edildi.
Kırşehir
'de yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 830 şahıs ve 244 araç kontrol edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 47 ekip ve 211 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 161 iş yeri, açık alan ve parkta denetim yapıldı.
Alkollü, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan 4 araç sürücüsüne 6 bin 618 lira cezai işlem uygulandı. İki iş yerine kapalı alanda sigara kullanılması, 1 iş yerine ise ruhsatsız canlı müzik yapılması nedeniyle işlem yapıldı.
2 bin 830 şahıs ve 244 aracı kontrol edildiği uygulamada, 7 şahsa kapalı alanda sigara içmekten toplam bin 70 lira para cezası tebliğ edildi.
Uygulamada 1 aranan şahıs yakalanırken, 19 askerlik yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:50 Kaynak: AA
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