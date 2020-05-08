Kırşehir'de asfalt ve yol iyileştirme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, parke taşı döşeme işi ve bozuk yolların onarımına devam ettiklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mahallelerde başlatılan kilit parke taşı döşeme yol iyileştirme çalışmalarını farklı mahallelerde sürdürdüklerini ifade etti.

Bahçelievler Mahallesi, Hicret Camisi üstü kilit parke tamir çalışması, Kayabaşı Mahallesi, Yeşil Yurt İlköğretim Okulu yanı asfalt yama çalışması, Yenice Mahallesi kilit parke taşı döşeme çalışmaları ve yol bakım çalışmalarının devam ettiğini belirten Ekicioğlu, kenti daha modern bir hale kavuşturmak için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Ekicioğlu, "Başlatılan yol yapım ve kilit parke çalışmaları şehir genelinde belirlenen noktalarda sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında kazma, kumlama, stabilize kilitli parke taşı, bordür döşeme ve bozuk olan yollarda asfalt yama çalışmaları yapılıyor." ifadelerini kullandı.