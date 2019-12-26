Kırşehir'de Aşıkpaşa pazar yeri yeniden düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de Aşıkpaşa pazar yeri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir'de Aşıkpaşa pazar yeri yeniden düzenlendi

6 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aşıkpaşa pazar yerini yeniden düzenlediklerini bildirdi.

Kırşehir'de Aşıkpaşa pazar yeri yeniden düzenlendi, System.String[]

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aşıkpaşa pazar yerini yeniden düzenlediklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu ve teknik personel, Aşıkpaşa pazar yerinde incelemede bulundu.

Tezgah açan pazarcılarla sohbet eden Ekicioğlu, ilgili birim amirlerine, vatandaşın daha konforlu alışveriş yapabilmesi için pazar yerinin yeniden düzenlenmesi talimatı verdi.

Aşıkpaşa Mahallesine bulunan pazar yerinin dağınık, sokak aralarında kadar giden bir yapısı olduğunu aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Aşıkpaşa pazar yerinde esnafın daha düzenli şekilde tezgahlarını açmaları ve vatandaşın alışverişlerini nezih ve güvenli şekilde yapmaları amacıyla pazar yerini yeniden düzenledik. Aşıkpaşa Mahallesinde bu pazar yerinin yıllardır bakımı yapılmamış. Kışın çamur ve yazın tozdan hem esnaf hem de vatandaş rahat alışveriş yapma imkanı bulamıyor. Belediye olarak bu alanın tabanını kilit parke yaparak vatandaşlarımızı çamur ve tozdan kurtarmış olduk. Çevre düzenlemesini ise kısa sürede tamamlayacağız. Vatandaşlarımız alışverişlerini artık daha sağlıklı bir şekilde yapabilecek."

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu
Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

Son Dakika Haberleri
23:40 TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika
23:40 Pensilvanya'da Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödedi - Son Dakika
23:39 Küçükçekmece'de silahlı kavga 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:39 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi 32 yaralı - Son Dakika
23:31 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:45:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de Aşıkpaşa pazar yeri yeniden düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]