Kırşehir'de askerler Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ni gezdi - Son Dakika
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Kırşehir'de askerler Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ni gezdi

23.05.2022 16:29
Kırşehir'de askerler Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ni gezdi

Kırşehir'de, Müzeler Haftası dolayısıyla askerlere müze ziyareti programı düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir'de, Müzeler Haftası dolayısıyla askerlere müze ziyareti programı düzenlendiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tarih ve kültür bilinci kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi ziyaretine 35 er ve erbaş katıldı.

Müzedeki tarihi eserleri inceleyen ve görevlilerden bilgi alan askerler, burada düzenlenen müzik dinletisine katıldı.

Japon Bahçesi ziyaretinde Japon bitki türleri ve küçük göletleri gezen askerler, hatıra fotoğrafı çektirdi.??????

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırşehir'de askerler Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ni gezdi - Son Dakika
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