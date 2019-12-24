Kırşehir'de Atatürk'ün kente gelişinin 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı kutlandı.

Atatürk'ün 100 yıl önce karşılandığı Kılıçlı Köprü üstünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Parkı'na kadar yürüdü. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşün sonunda halk oyunları ekibi zeybek oynadı. Gençler, yürüyüş boyunca büyük Türk bayrağı taşıdı.

Gazi Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki Temsil Heyeti'nin Ankara'ya ilerleyişindeki önemli duraklarından birisi olduğunu vurguladı.

Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti'nin Kırşehir'de halkın büyük sevgi ve desteğini gördüğünü vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"En büyük güç olarak gördüğü milletinin desteğini alan Mustafa Kemal Paşa, gerek yayımladığı genelgelerle gerekse Sivas ve Erzurum kongrelerinde alınan kararlarla Milli Mücadele sürecini yeni bir boyuta taşımıştır. 21 Aralık 1919'da Mucur'a, 24 Aralık'ta Kırşehir'e, 25 Aralık'ta Kaman'a gelen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Kırşehir ve ilçelerinde coşkuyla karşılanmışlardır. Kırşehirliler mitinglerle, protesto telgraflarıyla ve kurulan derneklerle Milli Mücadele ruhunun amacına ulaşması için çaba göstermişlerdir."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Anadolu'ya bir umut ışığı olarak doğan Mustafa Kemal Atatürk'ü kentte ağırlamanın onurunu yaşadıklarını aktardı.

Kırşehir halkının büyük bir özveriyle verdiği vatan mücadelesini bir kez daha saygıyla yad ettiğine vurgu yapan Ekicioğlu, "Milli Mücadele'nin lideri büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kongre süreçlerinin ardından 24 Aralık'ta karlı bir kış günü ilimize gelmiş, Kırşehir halkı o gün coşkulu bir kalabalıkla Mustafa Kemal'i bağrına basmış, misafir etmekten onur ve gurur duymuştur." ifadelerini kullandı.

Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneğinin anı defterine yazdığı metin okunarak, Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar kapsamında, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Atatürk" konulu resim sergisinin açılışı yapıldı, "Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi" konulu konferans verildi, Büyük Önder'in sevdiği türküler seslendirildi.