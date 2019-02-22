Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Atıcılık İl Birinciliği Müsabakaları

Kırşehir'de Atıcılık İl Birinciliği Müsabakaları

1 saat önce

Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler havalı tabanca atıcılık il birinciliği müsabakalarının tamamlandığı bildirildi.

Kırşehir'de Atıcılık İl Birinciliği Müsabakaları, System.String[]
Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler havalı tabanca atıcılık il birinciliği müsabakalarının tamamlandığı bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Spor Salonunda düzenlenen atıcılık müsabakaları zorlu mücadelelere sahne oldu.

Müsabakalarda Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Abdulkadir Özcan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri verdi. Gençler havalı tabanca il birinciliği müsabakalarında dereceye giren okulların, Kırşehir'i grup karşılaşmalarında temsil edeceği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:23 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Silah Şirketine, Uyuşturucu Mafyasına Silah Satmaktan, 3,7 Milyon Euro Ceza Kesildi Zihinsel Engelli Çocuğundaki Morlukları Gören Anne, Şikayetçi Oldu

Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır Baba Cinayeti Sanığı Çocuk: Niyetim Öldürmek Değildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:08:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Atıcılık İl Birinciliği Müsabakaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]