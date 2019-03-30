Kırşehir'de Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları faaliyet programında yer alan atletizm il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları faaliyet programında yer alan atletizm il birinciliği müsabakaları yapıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar puanlı atletizm il birinciliği müsabakaları Ahi Stadyumu'nda yapılan yarışmalarla tamamlandı.



İki gün süren karşılaşmaların ardından Yıldız Erkeklerde Yunus Emre Ortaokulu birinci, Aşıkpaşa İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.



Yıldız Kızlarda ise Yunus Emre Ortaokulu birincilik, Şehit Ömer Halisdemir İmam hatip ortaokulu ise ikincilik elde etti.



Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Okul Sporları Şube Müdürümüz Kerim Kocabıyık, Atletizm İl Temsilcisi Harun Yıldırım tarafından takdim edildi.

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