Kırşehir'de Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Avukatlar Günü kutlandı

05.04.2022 12:42
Kırşehir'de Avukatlar Günü kutlandı

Kırşehir'de, Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kırşehir'de, Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kırşehir Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen programda, Kırşehir Barosu Başkanı Onur Çanta, Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Çanta, Avukatlar Günü dolayısıyla konuşma yaparak çalışmaları ve yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Sadık Gülecen, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

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Kırşehir Barosu, Avukatlar Günü, Kırşehir, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika


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