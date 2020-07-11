Kırşehir'de "Ayasofya" için şükür namazı - Son Dakika

Kırşehir'de "Ayasofya" için şükür namazı

Kırşehir'de, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kılınarak, dua edildi.

Kırşehir'de, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kılınarak, dua edildi.

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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Merkez İlçe ve Gençlik Kolları yönetimleri ile partililer, sabah namazında Hoca Ahmet Yesevi camisinde bir araya geldi.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle Kur'an-ı Kerim okundu. Partililer şükür namazı kılarak dua etti.

AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş, Ayasofya Camisinin zincirlerinin kırılarak, tekrar ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayacağını vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti:

"Ayasofya'da namaz kılmaya başlanacağından dolayı biz de sevincimizi buradan şükür namazı kılarak yaşadık. İçine ancak bilet alarak girebildiğimiz ecdad mirasına inşallah artık sadece abdest alarak gireceğiz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Cami gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır."

AK Parti, Kırşehir, Ayasofya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Ayasofya' için şükür namazı - Son Dakika
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