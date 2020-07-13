Kırşehir'de, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı ikramı - Son Dakika

Kırşehir'de, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı ikramı

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi.

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Anıt Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Danıştay 10. Dairesinin kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Karar ile 86 yıllık hasretin sona erdiğini vurgulayan Kendirli, Ayasofya'nın açılmasıyla zincirlerin kırıldığını ve aslına geri döndüğünü vurguladı.

Bu konunun yeni bir kararla düzeltilmesinin memnuniyet verici olduğunu aktaran Kendirli, "Zincirleri kırdık. Ayasofya tekrar ibadete açıldı. Allah nasip ederse 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da cuma namazı da kılınmış olacak. İnanıyorum ki gönlünde bütün Türk milleti, Ayasofya'da namaz kılıyor gibi o gün cumalarını kılacaklardır." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasında emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şükür duası edilerek, kent sakinlerine lokma tatlısı dağıtıldı.

Programa partinin il genel ve belediye meclis üyeleri ile çeşitli kademelerindeki yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kendirli, AK Parti, Kırşehir, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı ikramı - Son Dakika

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